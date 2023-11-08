Лавров: бойкот энергоносителей из РФ нанес серьезный удар по энергетической безопасности

По словам главы МИД РФ, "этим грубым макроэкономическим просчетам добавились и такие явления, как террористические акты в отношении "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" в Балтийском море"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Бойкот российских энергоносителей и потолок цен на нефть из РФ нанесли серьезный удар по глобальной энергетической безопасности, это грубые просчеты Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

"Бойкот российских энергоносителей, который был объявлен, односторонние санкции и антирыночные меры, имею в виду, в частности, пресловутый потолок цен, нанесли серьезный удар по глобальной энергетической безопасности. Эти шаги привели к разрыву исторически сложившихся производственно-сбытовых цепочек, дорогостоящему перераспределению глобальных энергопотоков и росту транзакционных, логистических издержек", - отметил министр.

По его словам, к "этим грубым макроэкономическим просчетам добавились и такие явления, как террористические акты в отношении "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" в Балтийском море".