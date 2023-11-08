8 ноября, 08:27,
обновлено 8 ноября, 08:48

Лавров: РФ укрепляет суверенитет в энергетике и расширяет географию экспорта

Как заявил глава МИД РФ, новая география экспорта "эффективно осваивается с хорошими результатами"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. России удалось изменить и расширить географию экспорта энергоносителей, страна осуществляет реформы и укрепляет суверенитет в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

"В целом мы в нашем топливно-энергетическом комплексе занимаемся реформами, укрепляем суверенитет этой отрасли - и технологический, и кадровый, и финансовый, - отметил он. - Новая география экспорта у нас сложилась и эффективно осваивается с хорошими результатами". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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