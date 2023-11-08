В Забайкалье урожайность зерновых культур увеличилась на 7,7% за год

Общая уборочная площадь составила 104,3 тыс. га

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Урожайность зерновых культур увеличилась на 7,7% в Забайкальском крае по итогам уборочной кампании в сравнении с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

"Получено 174,5 тыс. тонн зерновых культур. В этом году урожайность выше - 16,7 ц с га, в прошлом году - 15,5 ц с га", - сказали в министерстве.

Общая уборочная площадь составила 104,3 тыс. га. Больше всего было выращено пшеницы - 83,9 тыс. тонн. Также было собрано 73 тыс. тонн овса, 12 тыс. тонн гречихи, 3,7 тыс. тонн ячменя, 945 тонн тритикале и 508 тонн гороха.

Уборка овощей открытого грунта в Забайкалье завершилась в середине октября. Было собрано 2,6 тыс. тонн овощей, что почти на 25% выше показателя 2022 года. Картофеля собрали 10,7 тыс. тонн, что на 12% превышает показатель прошлого года. Кроме того, по итогам кормозаготовительной кампании в регионе заготовили 1 млн тыс. тонн сена.