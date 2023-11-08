Лайнер Astoria Grande из Сочи зайдет в турецкий порт Самсун

Остановка появится в круизе со стартом 11 ноября

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествия из Сочи, в ноябре и декабре 2023 года, а также в январе 2024 года будет выполнять дополнительную остановку в терминале турецкого города Самсун. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании-оператора "ООО "Судоходная компания Аквилон".

"В ряде круизов судно совершит остановку в современном терминале города Самсун. Остановка в Самсуне появится в круизе со стартом 11 ноября, а также в мини-круизах с датой отправления 22 декабря 2023 года и 19 января 2024 года", - сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что у отдыхающих будет запланировано свободное время для осмотра города, также разработаны экскурсионные программы, включающие посещение "Деревни амазонок", исторической верфи и корабля-музея Бандырма, древней столицы Понтийского царства Амасьи (основанной в III веке до н.э.) и ряда музеев.