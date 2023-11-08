Страны G7 не будут разблокировать активы РФ без компенсаций для Украины

Страны Группы семи также выступают за привлечение России к ответственности за действия в отношении Украины и готовы оказывать Киеву юридическую поддержку, чтобы предотвратить "разрушение украинской экономики"

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", - гласит коммюнике. Авторы документа также выступают за привлечение России к ответственности за действия в отношении Украины и готовы оказывать Киеву юридическую поддержку, чтобы предотвратить "разрушение украинской экономики".

При этом министры отметили, что усилия стран "семерки" направлены на то, чтобы "ограничить доходы России от энергетики и ее будущие возможности в области добычи" ресурсов. В этой связи они напоминают о продолжении работы по снижению зависимости от российских энергоресурсов. Они готовы "поддерживать Украину так долго, как это потребуется", и хотят усиливать санкционное давление на РФ. Пока же в связи с наступающими холодами страны G7 наращивают помощь Украине для подготовки к зиме, в частности "критическую поддержку в области энергетики".

С весны 2022 года в Евросоюзе неоднократно заявляли, что заморозили порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что Вашингтон, его союзники и партнеры рассматривают варианты потенциального использования российских суверенных активов для восстановления Украины после конфликта.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В связи с этим он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.