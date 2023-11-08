Лавров заявил, что ЕАЭС и СНГ стали локомотивом дедолларизации

В рамках этих структур доля национальных валют достигла 85-90%, отметил министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств стали локомотивом процессов дедолларизации мировой экономики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

"Ясно, что среди локомотивов дедолларизации мы видим такие объединения, как Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств. В рамках этих структур доля национальных валют достигла 85-90%. Примерно на такой же уровень выходит и наш товарооборот с Китайской Народной Республикой", - указал он.

Лавров напомнил, что в августе на саммите БРИКС в Йоханнесбурге поднимался вопрос об учреждении общей расчетной условной единицы в дополнение к национальным валютам. "На саммите было принято решение, которое поручает министрам финансов и управляющим центральных банков изучить эту идею и представить предложения об альтернативных платформах на следующей встрече в верхах, которая состоится через год в Казани, когда Россия будет председателем БРИКС", - добавил глава дипведомства.

Кроме того, Лавров отметил решение, которое недавно приняли главы правительств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. "В мае этого года они подписали декларацию о продвижении расчетов в местных валютах и сопряжении региональных платежных систем", - сказал он.

"Это все примеры, их гораздо больше, что мы лишь в начале большого пути и процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты", - заключил министр иностранных дел.