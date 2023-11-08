ФСТЭК сообщила об уязвимостях в IT-сервисе для бизнеса "Битрикс24"

Представитель сервиса сообщил, что эти уязвимости были закрыты еще в марте

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) опубликовала информацию об обнаружении уязвимостей в сервисе для управления бизнесом "Битрикс24", следует из банка данных угроз безопасности информации регулятора.

Согласно опубликованным данным, уязвимости опасны для ПО "1С-Битрикс: Управление сайтом" и "1C-Битрикс24", они связаны с ошибками в обработке и импорте данных, а также в конфигурации веб-проекта. Представитель сервиса пояснил РБК, что эти уязвимости были закрыты еще в марте 2023 года.

Сервис "Битрикс24" разработано российской компанией "1С-Битрикс" и предназначено для управления бизнесом, оно доступно для пользователей всех основных операционных систем.