В Прибайкалье расширение загруженной дороги Иркутск - Шелехов оценивают в 12 млрд рублей

Приступить к работам планируют в 2025 году

ИРКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области оценивают примерно в 12 млрд рублей расширение автомобильной дороги между Иркутском и городом Шелеховом, которая нуждается в увеличении пропускной способности. Приступить к реконструкции предполагается в 2025 году, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов во время прямого эфира губернатора Игоря Кобзева в социальных сетях.

"Разрабатывается проектная документация на участок автомобильной дороги Иркутск - Шелехов с 9-го по 16-й километр. В текущем году мы планируем зайти в экспертизу с проектными решениями, которые уже отработаны, и получить положительное заключение к середине следующего года для того, чтобы заявиться на строительство этого участка начиная с 2025 года. Предполагаемая стоимость реконструкции данного участка составит порядка 12 млрд рублей", - сказал министр.

Ранее в ходе прямых эфиров в социальных сетях Лобанов рассказывал, что участок планируют сделать четырехполосным.

Шелехов находится в 20 км от Иркутска, между городами ежедневно курсирует большое количество транспорта. Кроме того, из Иркутска через Шелехов выезжают на Култукский тракт, который ведет на юг Байкала, что также существенно увеличивает нагрузку на дорогу. Участок между двумя городами сейчас является двухполосным.