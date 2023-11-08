Более половины кредитов бизнесу Сбер выдает с помощью искусственного интеллекта

В перспективе банк планирует довести этот показатель до 80%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбербанк выдает порядка 60% кредитов юридическим лицам полностью на основе решений искусственного интеллекта (ИИ), без участия человека. В перспективе банк планирует довести этот показатель до 80%, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф на форуме Finopolis 2023.

"Мы - единственные в мире, кто может выдавать кредиты юридическим лицам полностью на основе принятия всех решений искусственным интеллектом. <…> Кредиты выдаются за семь минут. Сегодня у нас порядка 60% всех кредитов (бизнесу) выдается без участия человека. <…> Мы хотим эту цифру довести до 80%, а дальше вообще задача стоит 100%", - сказал он .

Ранее первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин сообщал, что Сбер за 2022 год увеличил долю использования ИИ в бизнес-процессах до 75%. Экономический эффект от внедрения ИИ в Сбере, по его словам, может достичь порядка 350 млрд рублей по итогам 2023 года.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.