Собянин: будущее России зависит от развития в стране технологий ИИ

Мэр отметил, что ракеты, которые сегодня используются против России, уже частично работают с помощью ИИ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. России необходимо вывести технологии искусственного интеллекта (ИИ) на конкурентный уровень, от этого зависит будущее страны на мировой арене, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Наша страна не может быть слабой, только сильной и конкурентной, либо никакой. Предыдущие поколения вкладывали огромные национальные ресурсы в систему безопасности, создание ядерной, термоядерной систем безопасности, на это была направлена значительная часть экономики. Сегодня искусственный интеллект - это такой же вызов, такие же технологии, которые будут применяться и в обычном вооружении, ядерном вооружении, самых высоких технологиях, информационных войнах <...>. От того, насколько мы будем конкурентны, зависит наша выживаемость", - сказал Собянин на пленарной сессии в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

Он отметил, что ракеты, которые сегодня используются против России, уже частично работают с помощью ИИ.

"Нам надо думать об этом, не о том, что искусственный интеллект будет нас умнее и завтра мы будем рабами искусственного интеллекта. Давайте мы сначала станем конкурентными в мире, а потом уже думать, как его бояться или не бояться. Надо думать о внешних вызовах, на сегодняшний день это проблема номер один", - добавил мэр.