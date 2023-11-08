Из России в Африку отправили 25 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и выпустили товар

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Гуманитарный груз в виде 25 тыс. тонн пшеницы направили из порта Новороссийска в одну из африканских стран, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

В июле президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, сообщал, что Россия готова на безвозмездной основе в виде помощи направить зерно наиболее нуждающимся странам Африки. Позднее, в августе, Путин сообщал, что переговоры о безвозмездных поставках по 25-50 тыс. тонн зерна из России шести африканским странам находятся в завершающей стадии. Ранее глава государства называл среди этих шести стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

"В морской порт Новороссийск прибыло морское судно под погрузку 25 тыс. тонн пшеницы. Груз предназначается для одной из стран Африки в качестве гумпомощи. Таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и выпустили товар", - говорится в сообщении.

В 2022 году РФ экспортировала в Африку 11,5 млн тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года - еще почти 10 млн тонн.