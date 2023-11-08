ФАС возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена из-за высоких цен

По данным службы, тарифы на услуги по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена за установление монопольно высоких цен на услуги. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

"ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ГУП "Петербургский метрополитен" (по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции). В случае установления вины предприятию грозит штраф (в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ)", - рассказали в пресс-службе.

По данным службы, тарифы на услуги по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными. Рентабельность услуги по размещению оборудования сотовых операторов в метро в I полугодии 2022 года составила 2420%.

В ФАС отмечают, что действия предприятия создают барьеры для выхода на рынок услуг и не позволяют операторам строить сети связи. Это приводит к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и ограничивает конкуренцию на рынке.

По мнению ФАС России, действия метрополитена также ущемляют интересы абонентов, так как пассажиры не могут воспользоваться услугами мобильной связи надлежащего качества в метро из-за того, что у операторов усложнен доступ к инфраструктуре предприятия.