Круизный теплоход и три новых "Метеора" начнут перевозить пассажиров по Оби и Иртышу

Грузопоток в регионе будет интенсивнее развиваться из-за разработки нефтегазовых месторождений, рассказал глава администрации бассейна рек

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Обь-Иртышский бассейн внутренних водных путей получил первый трехпалубный круизный теплоход и три новых метеора для перевозки пассажиров в 2023 году. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель администрации бассейна Роман Чесноков.

"С этого года к нам в бассейн зашел круизный теплоход "Северная сказка", его поставила компания "Инфофлот". Это трехпалубный теплоход и гостиница. Он был полностью раскуплен, все рейсы они выполнили. Я думаю, что в навигацию следующего года эта тенденция продолжится. Мы получили три новых "Метеора" (Название судна на подводных крыльях для гражданских перевозок - прим. ТАСС), они сейчас прошли испытания, со следующего года они выйдут на линию", - сказал он.

По данным "Инфофлота", "Северная сказка" является единственным трехпалубным теплоходом для круизов по рекам Обь и Иртыш. Чесноков добавил, что развитию грузопотока по бассейну рек в следующем году будет способствовать разработка нефтегазовых месторождений на Крайнем Севере.

"У нас уже третий год подряд увеличиваются грузоперевозки", - отметил он, уточнив, что по итогам завершившегося сезона навигации 2023 года пассажироперевозки в Обь-Иртышском бассейне выросли на 5% и составили 1,9 млн человек, а грузоперевозки - на 2% (12 млн т).

Бассейны Иртыша и Оби протекают от южных границ РФ до Северного морского пути по территориям Уральского и Сибирского федеральных округов. В границах водоемов находятся 11 регионов. По словам Чеснокова, уже несколько лет подряд уровень воды в Оби и Иртыше экстремально низкий. Это связано в том числе с низким количеством осадков.