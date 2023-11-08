В "Газпром межрегионгазе" сообщили, что стоимость подключения дома к газу не растет

Глава компании Сергей Густов отметил растущую конкуренцию российских производителей газового оборудования

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Стоимость работ по подключению дома к газу в России уже год не растет и остается на одном уровне. Об этом заявил глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в интервью ТАСС в студии агентства в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы констатировали, что у нас в последний год нет роста стоимости услуг подключения внутри дома. У нас не растет стоимость газоиспользующего оборудования из-за политики государства, политики правительства РФ, под контролем ФАС этот процесс сдерживаем. И котел, и плита, и работы по прокладке сети внутри дома уже длительный срок остаются на одном и том же уровне. Нас это радует", - сказал он.

Густов также отметил растущую конкуренцию российских производителей газового оборудования, а все сырье для программы газификации - российское. "Мы контролируем весь процесс. И могу сказать, мы технологически и технически независимы от каких-то внешних факторов", - подчеркнул глава "Газпром межрегионгаза".

Стоимость работ по подключению дома на участке к газу в России в среднем составляет 120 тыс. рублей, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах выставки-форума "Россия".

"Мы сегодня смотрели, что средняя стоимость подключения 120 тыс. рублей. Если 100 тыс. будет субсидировано, то, соответственно, необходимо будет владельцам дома добавить 20 тыс.", - сказал он.

"На РЭН президент сказал расширить [льготные] категории и добавить туда участников СВО, а также инвалидов первой категории. Эта работа по результатам штаба сейчас ведется в субъектах РФ, в ближайшее время будет принята нормативная база. Со стороны правительства РФ будут расширены меры поддержки для субъектов, которые являются дотационными. Им будут обеспечены средства из федерального бюджета в порядке софинансирования этих расходов", - сообщил Новак.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.