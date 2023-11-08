Набиуллина пообещала в банковском регулировании двигаться от "Базеля" "в сторону Воронежа"

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что многие принципы "Базеля" в нынешних условиях больше не работают

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пообещала главе банка ВТБ Андрею Костину в вопросах банковского регулирования двигаться от стандартов "Базеля" в сторону российского аналога.

Ранее Костин заявил, что многие принципы "Базеля" в нынешних условиях больше не работают. По мнению банкира, в вопросе регулирования можно взять все "ценное" из "Базеля" и создать российский аналог, назвав его, например, "Воронеж-1".

"Сегодня мы вынуждены, это естественно, вкладывать огромные деньги в развитие информационных технологий, включая искусственный интеллект. Наш бюджет на следующий год предусматривает 160 млрд [рублей] вложений, в том числе в значительной степени и в искусственный интеллект, - отметил Костин на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis. - Все эти наши вложения сегодня считаются нематериальными активами, и мы должны вычитать из регуляторного капитала. <…> Тут мы обращаемся к любимой теме "Базеля", потому что даже европейский надзорный орган, который особенно известен как "удушитель" банковского сектора в Европе, он и то предлагает рассрочку на три года. Мы пока не можем добиться от Центрального банка сдвижки по этой теме".

"Будем двигаться в сторону Воронежа, хорошо", - сказала Набиуллина в ответ на просьбу Костина пересмотреть требования к учету инвестиций банков в развитие технологий.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.