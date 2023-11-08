Кабмин РФ дополнительно направит регионам 138 млн рублей на защиту от наводнений

Средства будут направлены на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Бурятии, Карачаево-Черкесии, Вологодской и Нижегородской областях

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ряд регионов России получат дополнительное финансирование в размере 138 млн рублей на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Средства будут направлены на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Бурятии, Карачаево-Черкесии, Вологодской и Нижегородской областях. Финансирование позволит провести необходимые работы для защиты жилых домов, предприятий, дорог и объектов инфраструктуры от сезонных подтоплений.

Средства выделяются в рамках федерального проекта "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений", который входит в госпрограмму "Воспроизводство и использование природных ресурсов".