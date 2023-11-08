В Челябинске вагоны для строительства метро намерены импортозаместить в 2025 году

Директор компании "ТЭК-Спецмаш" Павел Шибков отметил, что необходимые для импортных комплексов вагоны перестали поступать в страну в 2022 году

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Инженеры Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и челябинская компания "ТЭК-Спецмаш" в 2025 году создадут первый российский породный вагон для импортных проходческих комплексов. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией "Ракеты-носители, космические и беспилотные летательные аппараты" ЮУрГУ Руслан Пешков.

"В течение 2023 года сотрудники университета выполнят этапы эскизного и технического проекта, проведут необходимые расчеты. В 2024 году будут завершены работы по разработке комплекта конструкторской документации на все элементы и узлы опытного образца. В 2025 году первый российский проходческий породный вагон для этих комплексов будет изготовлен", - сказал Пешков.

По его словам, импортозамещающий вагон отличается одновременным наличием съемного кузова, пневматической системы тормозов и автоматической сцепки Виллисона. "Сейчас вагоны с таким оснащением в стране не делают", - отметил заведующий лабораторией.

Директор компании "ТЭК-Спецмаш" Павел Шибков пояснил, что необходимые для импортных комплексов вагоны перестали поступать в страну в 2022 году, возник их дефицит, в том числе у метростроевцев.

По словам Шибкова, серийное производство планируется запустить в Челябинской области. Производственная программа составит ежегодно от 16 до 32 единиц. В продукции заинтересованы потребители из Челябинска, Воронежа, Красноярска, Нижнего Новгорода.

Южно-Уральский университет сфокусирован на междисциплинарных проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы", созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".