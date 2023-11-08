Инвестиции в ПФО из Китая с начала 2023 года превысили $500 млн

Полпред РФ в ДФО Игорь Комаров сообщил, что также отмечена положительная динамика по товарообороту

НАНЬЧАН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Приволжский федеральный округ (ПФО) видит положительную динамику по инвестициям из Китая в регион, объем которых с начала года превысил $500 млн . Об этом сообщил в среду, отвечая на вопрос корр. ТАСС, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, который возглавляет российскую делегацию на 4-м заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в городе Наньчан (восточная провинция Цзянси).

"Очевидно, что динамика положительная. Если касается инвестиций, то сегодня приводили цифру наши китайские партнеры. В течение неполного года было проинвестировано более $500 млн - китайских инвестиций в регионы Приволжского федерального округа в высокотехнологичные отрасли, которые касаются машиностроения, автомобилестроения других отраслей", - сказал он.

Положительная динамика отмечена и по товарообороту, отметил Комаров. "Товарооборот регионов ПФО в этом году вырос, надо сказать, на 58% и очень серьезно изменилась структура внешнего товарооборота регионов", - сообщил полпред, уточнив, что доля Китая в общем внешнем товарообороте регионов выросла с начала года почти в два раза - с 12% до 22%. В отдельных регионах этот показатель достигал 30% и 40%. "В Чувашии, в Удмуртии очень серьезная доля в товарообороте с другими странами - именно доля Китая", - заявил он, отметив, что перспективы очень хорошие и еще есть куда развиваться.

"Волга - Янцзы"

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Он охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая (провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин).

Первое заседание совета состоялось в Ульяновске в 2016 году, а третье проходило в мае 2019 года в Чебоксарах, по итогам которого было подписано 14 соглашений между регионами округа и провинциями Китая о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Сопредседателями совета в этом году выступают полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.