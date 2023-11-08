Объем пассажироперевозок по Енисею достиг предельных значений

Руководитель администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Владимир Байкалов сообщил, что для увеличения перевозок нужны дополнительные суда

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Объем пассажирских перевозок по Енисею достиг предельных значений, и для их увеличения необходимы дополнительные суда. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сообщил руководитель администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Владимир Байкалов.

"Пассажиров перевезено около 600 тыс. человек. <…> Увеличить их [пассажироперевозки], конечно, можно, если добавлять флот. На том флоте, который сегодня существует, они работают на пределе", - сказал он, добавив, что в 2022 году объем пассажироперевозок составил 615 тыс. человек.

По его словам, на перевозках по линии Красноярск - Дудинка (самая северная точка для регулярного пассажирского речного судоходства) действуют два теплохода. Он напомнил, что сейчас идет строительство двух теплоходов, ввод которых запланирован на 2025 и 2026 годы.

На Средне-Невском судостроительном заводе уже идет строительство двух пассажирских теплоходов класса "река-море": "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев". Такие теплоходы предназначены для перевозки 245 пассажиров на расстояние до 5 тыс. км. Суда будут работать на социально значимом для Красноярского края маршруте - из Красноярска в Дудинку и обратно.

По данным Российского речного регистра, сейчас средний возраст пассажирских судов на Енисее составляет около 30 лет, а наиболее крупных (теплоходов "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. В сентябре 2019 года на Енисей перегнали с Волги частный теплоход "Максим Горький", который в конце июля 2020 года начал выполнять туристические рейсы.