8 ноября, 10:27

МЭР будет учитывать данные системы маркировки при проверках на рынках табака и алкоголя

Ведомство договорилось с ЦРПТ провести эксперимент по синхронизации инструментов маркировки с инструментами оценки соответствия и контроля

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития будет учитывать данные системы маркировки и прослеживаемости товаров при проведении контрольно-надзорных мероприятия. Об этом рассказал замглавы министерства Алексей Херсонцев на пленарном заседании "Новое лицо качества" в рамках международного форума "Всемирный день качества".

"Учитывая максимальное распространение маркировки, и принятые решения о том, что маркировка будет применяться по все большей и большей категории товаров (…), вопрос, как это использовать для обеспечения контроля. В этой связи было принято два решения. Договорились с коллегами из ЦРПТ, и сейчас провести эксперимент по синхронизации инструментов маркировки с инструментами оценки соответствия и контроля", - сказал он.

Херсонцев добавил, что уже в рамках эксперимента договорились апробировать две группы товаров - табачную и алкогольную продукцию.

"О том, как можно обеспечить контрольно-надзорные мероприятия применительно к табаку, и применительно к алкоголю. И тот, и другой подход также основан на индикаторах риска. При этом по табаку мы договорились, кстати, и по алкоголю тоже, что эти индикаторы будут основаны на данных из системы маркировки. Для нас это ключевой подход. Мы договорились о том, что система маркировки должна будет "зажигать флажки", и на основе этих флажков будут проходить контрольно-надзорные мероприятия. В частности, так называемые контрольные закупки", - заявил замминистра. 

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