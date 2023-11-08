На Ставрополье откроют мультибрендовый центр сельхозтехники из Белоруссии

По словам главы региона Владимира Владимирова, поставки сельхозтехники позволили обеспечить стабильное развитие агропромышленного комплекса

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Мультибрендовый дилерский центр сельскохозяйственной техники, произведенной в Белоруссии, откроют в Ставропольском крае. Об этом сообщил журналистам глава региона Владимир Владимиров во время визита в Белоруссию.

"Дилерский центр в Ставропольском крае появится, появятся представительства всех брендов сельхозтехники [Белоруссии] на территории Ставропольского края. Вне сомнения, по его экономических результатам будут приниматься дальнейшие решения здесь в Республике Беларусь по возможности начала сборочных производств на территории края", - сказал он по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

Владимиров отметил, что поставки сельскохозяйственной техники из республики позволили обеспечить стабильное развитие агропромышленного комплекса в регионе. "Благодаря машиностроительному комплексу Республики Беларусь Ставропольский край переход от санкций <…> фактически не испытал. Увеличился практически в два раза товарооборот, машиностроительный комплекс поддержал сельское хозяйство Ставропольского края", - пояснил губернатор.

Во время встречи с главой Ставропольского края президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил восстановить с мая 2024 года прямой рейс между Минском и Минеральными Водами. Владимиров отметил, что власти региона проведут переговоры с российскими авиакомпаниями для более быстрого возобновления прямого авиасообщения.

Делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым находится с визитом в Республике Беларусь 8 - 9 ноября. В состав делегации вошли руководители ряда региональных министерств и организаций, представители бизнеса.