Полпред в ПФО заявил о переориентации экономики регионов РФ на азиатский рынок

Игорь Комаров также сообщил, что этот процесс не остановить

НАНЬЧАН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Экономика регионов РФ переориентируется на азиатский рынок, преимущественно на Китай, и этот процесс уже не остановить. Об этом рассказал в среду, отвечая на вопрос корр. ТАСС, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, который возглавляет российскую делегацию на 4-м заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в городе Наньчан (восточная провинция Цзянси).

По мнению полпреда, уже становится понятно, что идет определенный переход от привычной фразеологии по санкционному давлению к чему-то другому. "Мы понимаем, что идет очень серьезная переориентация экономики регионов, как в целом страны, так и Приволжского федерального округа на других партнеров. Мы знаем, что промышленные циклы и сроки окупаемости крупнейших проектов составляют там 5-10 лет, а по многим отраслям и 15 лет. И сейчас очень важный момент, когда выяснилось, что партнеры наши - европейские, американские - они в общем-то ненадежные и сейчас идет изменение тренда, который носит не только такой текущий или среднесрочный характер как санкции, но идет переориентация на азиатский рынок и, в первую очередь, на наших партнеров из Китая. И этот процесс, который сейчас идет активно, его не остановить и не изменить уже в течение 10-15 и более лет", - считает полпред.

Как отметил Игорь Комаров, те партнеры, которые сейчас работают с Россией после ухода многих западных компаний, имеют достаточно серьезные преимущества, поскольку сейчас снижается стоимость захода на российский рынок. "Важно именно определить интересы. На самом деле не только интересы, на мой взгляд, партнеров, но интересы регионов и наши российские интересы в развитии сотрудничества", - считает он.

В этих условиях, констатировал полпред, открываются и другие перспективы, связанные с экспортом российской продукции в регионы Китая. По его словам, уже есть проекты по открытию новых производств и развитию торговых отношений с Китаем.

"Волга - Янцзы"

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Он охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая (провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин).

Первое заседание совета состоялось в Ульяновске в 2016 году, а третье проходило в мае 2019 года в Чебоксарах, по итогам которого было подписано 14 соглашений между регионами округа и провинциями Китая о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Сопредседателями совета в этом году выступают полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.