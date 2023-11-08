Минск, Москва и Анкара начали прорабатывать строительство завода ЖБК на юго-востоке Турции

Проект планируется реализовать в городе Килис, рассказал глава МИД Белоруссии Сергей Алейник

АНКАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Белоруссия, Россия и Турция прорабатывают вопрос строительства завода железобетонных конструкций (ЖБК) на юго-востоке Турции, пострадавшем от сильных землетрясений в начале февраля 2023 года. Об этом на прошедшем в Анкаре пленарном заседании белорусско-турецкой межправкомиссии по экономическому сотрудничеству сообщил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

"В стадии начальной проработки находится трехсторонний проект Беларусь - Россия - Турция, связанный с проектированием и строительством завода железобетонных конструкций на юге вашей страны в городе Килис. Надеемся, что этот проект будет тоже хорошим вкладом в восстановление регионов Турции, пострадавших от землетрясений", - сказал он.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки и последовавшие тысячи афтершоков ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибли более 49,5 тыс. человек.