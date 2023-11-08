Экспорт рыбной продукции из России в январе - октябре вырос до $4,8 млрд

Основные статьи экспорта занимает мороженая рыба, филе рыбное и прочее мясо рыбы, ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экспорт российской рыбной продукции в январе - октябре в 2023 года вырос на 11% и составил около 1,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт вырос на 1% и достиг до $4,8 млрд. Об этом сообщило Росрыболовство.

"Экспорт российской рыбной продукции в январе - октябре 2023 года (без учета торговли вне зоны действия таможни) составил около 1,9 млн тонн, что на 11% выше уровня 2022 года. Его стоимость увеличилась на 1% - до $4,8 млрд, что на 1% больше", - говорится в сообщении.

Основные статьи экспорта занимает мороженая рыба, филе рыбное и прочее мясо рыбы, ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные.

Импорт рыбной продукции в Россию за 10 месяцев 2023 года вырос на 18% - до 492,5 тыс. тонн. В стоимостном выражении он составил $2,1 млрд, что на 6,5% больше уровня 2022 года.

Основные статьи импорта рыбной продукции в январе - октябре 2023 года составили мороженая рыба, ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные, в панцире или без панциря, готовая или консервированная рыба, икра, готовые или консервированные ракообразные и моллюски, филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш).

Кроме того, как сообщило Росрыболовство, объем экспорта российской рыбной продукции в Китай за 10 месяцев увеличился в два раза - до 944 тыс. тонн. Лидирующие позиции (в натуральном выражении) в структуре экспорта в Китай занимают: минтай мороженый, сардины мороженые, сельдь мороженая, мука рыбная, крабы живые, свежие или охлажденные. При этом объем товарооборота рыбной продукции между РФ и КНР вырос на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1 млн тонн.