Годовой отчет группы "Россети" стал лучшим среди компаний с капитализацией до 200 млрд руб

В компании отметили, что публичный годовой отчет - это эффективный инструмент коммуникации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Россети" получили гран-при XXVI ежегодного Конкурса годовых отчетов 2023, проводимого Московской биржей, за лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей. Об этом говорится в сообщениях группы и Московской биржи.

Победителями и призерами в различных номинациях стали семь дочерних сетевых организаций группы. В частности, в номинации "Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении" все три призовых места заняли годовые отчеты компаний "Россети Центр", "Россети Волга" и "Россети Кубань".

В номинации "Прорыв года" первое место получили "Россети Московский регион", второе - "Россети Ленэнерго". Годовые отчеты "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Северо-Запад" заняли первое и второе места соответственно среди компаний с капитализацией до 40 млрд рублей.

Конкурс годовых отчетов проводится 26 лет и является одним из важнейших событий года в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, отмечается в сообщении группы. В 2023 году заявки подали 85 компаний. В состав экспертной группы и жюри вошли руководители Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной финансовой ассоциации (НФА), представители крупнейших консалтинговых компаний, информагентств, банков и инвестиционных компаний, рейтинговых агентств, ведущие финансовые аналитики, представители бизнес-ассоциаций и специалисты по корпоративному управлению и коммуникациям.

В компании напомнили, что публичный годовой отчет - это эффективный инструмент коммуникации. Успех нескольких компаний в сфере подготовки годового отчета обусловлен эффективностью работы по совершенствованию корпоративного управления, которая проводится в группе "Россети".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.