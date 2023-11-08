В Туркмении отметили потенциал партнерства Центральной Азии и G7

Заместитель министра иностранных дел страны Бердинияз Мятиев заявил, что сотрудничество между странами Центральной Азии и G7 должно быть основано на взаимном уважении, доверии и понимании

АШХАБАД, 8 ноября. /ТАСС/. Туркмения видит большой потенциал сотрудничества стран Центральной Азии и Группы семи (G7) в вопросах безопасности и различных сферах экономики. Об этом сообщил МИД Туркмении по итогам участия заместителя министра иностранных дел страны Бердинияз Мятиев во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и G7.

"Туркменская сторона обратила внимание участников встречи на ряд инициированных президентом Туркменистана в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложений, которые являются актуальными и в контексте развития взаимодействия в формате сотрудничества государств Центральной Азии и G7. В этой связи отмечен большой потенциал партнерства в вопросах безопасности и устойчивого развития в области водородной энергетики, транспорта и логистики, изменения климата и внедрения экологически чистых технологий, а также в сфере развития энергетических мощностей, в том числе поставок туркменского природного газа в европейском направлении", - говорится в сообщении.

Мятиев подчеркнул, что сотрудничество между странами Центральной Азии и G7 должно быть основано на взаимном уважении, доверии и понимании с учетом особенностей и потребностей каждой страны. Он выразил уверенность, что существующий потенциал взаимодействия может быть эффективно использован в контексте поддержания регионального мира и стабильности, успешной интеграции Центральной Азии в современные мировые процессы.

Мятиев принял участие во встрече в онлайн-формате. В ней также участвовали руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции. Мероприятие проходило под председательством министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы.