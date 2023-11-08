Фонд микрофинансирования Тюменской области ввел новую льготу для субъектов МСП

Льгота доступна предпринимателям, которые включены в единый реестр субъектов МСП, имеют государственную регистрацию и осуществляют свою деятельность в регионе

ТЮМЕНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Тюменские предприниматели в сфере малого и среднего бизнеса могут получить микрозаймы по льготной ставке 8% годовых, новую меру поддержки для субъектов МСП ввел фонд микрофинансирования Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.

"Фонд микрофинансирования Тюменской области запустил новую программу для субъектов малого и среднего бизнеса региона. Условия: сумма - до 1 млн рублей; 8% годовых - для займов с залогом, 9% годовых - без залога; срок - до 3-х лет, есть возможность взять отсрочку по платежам на полгода", - говорится в сообщении.

Льгота доступна предпринимателям, которые включены в единый реестр субъектов МСП, имеют государственную регистрацию и осуществляют свою деятельность в Тюменской области, кроме этого, если они не нарушали условий предоставления микрозаймов ранее, не имеют просроченной задолженности и не находятся на стадии банкротства, уточнили в распространенном сообщении.

Всего Фонд микрофинансирования Тюменской области предоставляет поддержку по восьми программам от 15 до 17% годовых.