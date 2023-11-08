Гознак и Центр биометрических технологий будут развивать новые виды биометрии

Сотрудничество позволит развивать биометрические технологии по запросам различных групп населения, сообщили в Гознаке

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Гознак и Центр биометрических технологий (ЦБТ) договорились развивать новые виды биометрии. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в рамках форума Finopolis 2023.

"В Единой биометрической системе сейчас существует два вида биометрии: изображение лица и голос. Мы понимаем, что со временем в систему могут быть внедрены новые модальности и наша задача - технически подготовиться к этому событию. Сотрудничество с Гознаком позволит нам развивать биометрические технологии по запросам различных групп населения. Появление новых видов биометрии, например, имеет большой потенциал для людей с ограниченными возможностями, для которых биометрия является удобным способом получения услуг", - рассказал Поволоцкий.

В свою очередь, Трачук отметил, что Гознак готов делиться собственными наработками и применять в работе те возможности, которые открывает биометрия для сферы услуг.

В рамках соглашения о взаимодействии в вопросах обработки биометрических образцов новых модальностей стороны будут оказывать друг другу консультативную помощь, обмениваться опытом и аналитикой. Результатом реализации соглашения станет формирование биометрических технологий и сервисов, отвечающих запросам населения и бизнеса.