Главы МИД стран ЕС обсудят 13 ноября запрет на торговлю алмазами из РФ

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью The Financial Times

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Руководители МИД стран - членов Евросоюза обсудят на встрече 13 ноября возможность введения запрета на торговлю российскими алмазами. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью британской газете The Financial Times.

"Для того чтобы государства-члены единогласно высказались за запрет на торговлю алмазами, некоторые требовали, чтобы Группа семи обеспечила, скажем так, политическое прикрытие. Это было сделано, координация сработала, и мы представим [на рассмотрение глав МИД стран ЕС] пакет санкций", - отметил Боррель. Как уточняет издание, это произойдет 13 ноября.