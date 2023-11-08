8 ноября, 11:00,
обновлено 8 ноября, 11:13
Санкции в отношении России

Главы МИД стран ЕС обсудят 13 ноября запрет на торговлю алмазами из РФ

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью The Financial Times

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Руководители МИД стран - членов Евросоюза обсудят на встрече 13 ноября возможность введения запрета на торговлю российскими алмазами. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью британской газете The Financial Times.

"Для того чтобы государства-члены единогласно высказались за запрет на торговлю алмазами, некоторые требовали, чтобы Группа семи обеспечила, скажем так, политическое прикрытие. Это было сделано, координация сработала, и мы представим [на рассмотрение глав МИД стран ЕС] пакет санкций", - отметил Боррель. Как уточняет издание, это произойдет 13 ноября. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация