Около тысячи грузовиков с Украины заблокированы на польской границе

Польские перевозчики планируют долгосрочную акцию, поэтому ситуация может усугубиться, рассказал представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Порядка тысячи украинских грузовых транспортных средств на сегодняшний день заблокированы на границе между Украиной и Польшей в пунктах пропуска "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Хребене" из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"Блокирование движения на польско-украинской границе продолжается. <...> По состоянию на утро, по информации польских коллег, в общей сложности одна тысяча транспортных грузовых средств ожидает возможности пересечения по всем трем направлениям из Польши на Украину, половина из них - по направлению пункта пропуска "Ягодин", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

По мнению чиновника, ситуация будет усложняться, поскольку польские перевозчики обещают долгосрочную акцию. При этом участники забастовки не блокируют движение легкового и автобусного транспорта, отметил Демченко.

"Фактически мы наблюдаем, что один или два грузовика прибывают в украинские пункты пропуска со стороны Польши", - сообщил спикер ГПСУ.

Накануне Министерство инфраструктуры Украины информировало, что Киев не получил официальных требований от польских перевозчиков, но готов обсуждать с Варшавой разблокировку трех КПП на границе.

Протесты польских перевозчиков

5 ноября польские перевозчики начали акции протеста в пунктах пропуска "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Хребене". Организаторы акций сообщили, что будут пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также машины с гуманитарными грузами, перевозящие животных и скоропортящиеся продукты. Организаторы не исключают, что блокада может продлиться до конца года. Среди требований протестующих, опубликованных в СМИ и соцсетях, возврат к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС.

Мининфраструктуры Украины инициировало встречу с представителями Польши и Еврокомиссии для обсуждения этого вопроса, а посольство Украины в Польше направило в МИД республики ноту с просьбой не допустить перекрытия границы.

В минувшем мае перевозчики на 10 дней блокировали пункт пропуска "Дорохуск - Ягодин", через который идет 40% грузопотока с Украины в Польшу. Аналогичная ситуация возникла и в сентябре прошлого года. Также КПП неоднократно блокировали польские фермеры, протестующие против наплыва в страну дешевого украинского зерна.

Протесты польских перевозчиков вызваны проблемами вокруг экспорта зерновых с Украины. Польша стремится не допустить на свой внутренний рынок украинское зерно, чтобы избежать обвала цен и убытков для своих производителей. Для Украины после прекращения зерновой сделки вопрос экспорта сельхозпродукции встал особенно остро. В Киеве рассчитывают максимально использовать для его решения европейскую инфраструктуру.