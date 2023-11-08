В Молдавии считают, что запасов газа хватит на зиму

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Накопленного Молдавией газа хватит до конца зимы, так как расход осенью был ниже из-за необычно теплой погоды. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в эфире телеканала ТВР.

"Благодаря теплой осени, которая у нас была до сих пор, запасов газа, которые мы сделали, хватит на более длительный период. Посмотрим, какой будет зима, но, думаю, у нас уже достаточно запасов, чтобы пережить практически весь холодный период", - сказал министр. Он выразил убежденность, что, если возникнет необходимость в дополнительных закупках газа, его приобретут по выгодной цене.

"Если будет необходимость, мы будем закупать больше газа на международном рынке, и я абсолютно уверен в том, что нам удастся закупить его по конкурентным ценам, которые не оказывают давления на потребителя", - добавил Парликов.

В Молдавии уже второй год действует режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировал в прошлом году акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства.

Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии на принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС в Приднестровье. В сентябре Молдавская ГРЭС и молдавская государственная компания Energocom продлили контракт на поставку электроэнергии до конца 2024 года по цене в $66 долларов за 1 МВт-ч.