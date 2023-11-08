СПБ биржа не будет комментировать переговоры с международными партнерами до их завершения

Площадка сообщила, что находится в постоянных переговорах с международными партнерами и юридическими консультантами о порядке действий в отношении активов клиентов с момента подпадания под санкции

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа с момента подпадания под санкции 2 ноября 2023 года находится в постоянных переговорах с международными партнерами и юридическими консультантами о порядке действий в отношении активов клиентов, однако комментировать их ход до завершения площадка не будет. Об этом сообщили в пресс-службе СПБ биржи.

"В текущих условиях нам крайне важно быть осторожными в высказываниях, поскольку любой комментарий может так или иначе оказать существенное влияние на ход переговоров и активы инвесторов. С учетом указанных рисков СПБ биржа не будет выступать с какими-либо заявлениями или комментариями о ходе переговоров с международными партнерами и юридическими консультантами до их завершения", - говорится в сообщении.