Дума приняла законопроект о представлении кандидатом в кадровый резерв данных о доходе

Аналогичные сведения они будут должны предоставить и о членах своей семьи

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому гражданские служащие и граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв, должны в обязательном порядке предоставлять сведения о доходах и имуществе.

Документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин в октябре этого года.

В закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" предлагается внести изменения, по которым при рассмотрении вопроса о включении в федеральный кадровый резерв гражданский служащий и гражданин, претендующие на включение в резерв, представляют в устанавливаемом президентом РФ порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичные сведения они будут должны предоставить и о членах своей семьи.

Корреспондирующие поправки также предлагается внести в закон "О противодействии коррупции". Кроме того, закон предлагается дополнить положением о том, что проверка достоверности сведений о доходах претендентов на включение в федеральный кадровый резерв будет осуществляться в порядке, устанавливаемом главой государства.

В пояснительной записке указано, что законопроект подготовлен для совершенствования правовых основ формирования федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе Российской Федерации.