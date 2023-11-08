Полпред в ПФО заявил, что взаимодействие вузов РФ и КНР поможет в развитии промышленности

В формате "Волга - Янцзы" сотрудничают 35 вузов с китайской стороны и 50 - со стороны ПФО

НАНЬЧАН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие регионов России и Китая по линии образования и науки поможет обеспечить развитие промышленности. Об этом сообщил в среду, отвечая на вопрос корреспондент ТАСС, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, который возглавляет российскую делегацию на 4-м заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в городе Наньчан (восточная провинция Цзянси).

"На самом деле, чтобы обеспечить наше сотрудничество в развитии промышленности, в области развития науки и исследований очень важно смотреть своевременно на модификацию программ, двойных дипломов, которые принимались бы с одной и с другой стороны, обмены не только учащимися, но и профессорско-преподавательским составом и объединение исследований. Это очень важное направление сотрудничества", - сказал он, добавив, что с сопредседателем в совете с китайской стороны достигнута договоренность поддерживать также обмены в области культуры и связи по линии молодежных организации.

Полпред отметил, что развитие сотрудничества регионов ПФО с Китаем носит комплексный характер и не ограничивается только экономикой. В этой связи он указал на важность взаимодействия по линии образования. В формате "Волга - Янцзы" сотрудничают 35 вузов с китайской стороны и 50 - со стороны ПФО.

Комаров также позитивно оценил перспективные возможности в плане открытия новых ниш на китайском рынке, которые начали появляться в нынешних условиях. "Вы знаете, да, появляются и, как говорится, пустота, всегда, на самом деле, заполняется. Это касается не только развития проектов на территории Российской Федерации с изменением нашего партнерства и приоритетов, но, на самом деле, и на китайском рынке. Интересно, что сейчас обсуждались проекты в том числе и строительства предприятий, и развития по многим отраслям, в том числе и высокотехнологичным. Идет у нас сотрудничество и в направлении сельского хозяйства, поставки продукции не только минеральной базы, что называется, традиционные, которые у нас российские, но и в других областях мы увидели здесь действительно серьезные интересы в поставках продукции в Китай", - рассказал он.

"Волга - Янцзы"

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Он охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая (провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин).

Первое заседание совета состоялось в Ульяновске в 2016 году, а третье проходило в мае 2019 года в Чебоксарах, по итогам которого было подписано 14 соглашений между регионами округа и провинциями Китая о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Важным проектом этого механизма стало создание Ассоциации вузов Приволжского федерального округа и провинций верхнего, среднего течения реки Янцзы, в которую вошло 85 учебных заведений. Соответствующее соглашение было подписано по итогам второго заседания совета в июне 2017 года в городе Хэфэй (восточная провинция Аньхой). С российской стороны ее работу курирует Нижегородский государственный технический университет, с китайской - Сычуаньский университет. В рамках программы четвертого заседания совета состоялся 6-й форум ассоциации.

Сопредседателями совета в этом году выступают полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.