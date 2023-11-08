Мишустин поручил проработать снятие ограничений на использование "цифрового дивиденда"

Речь идет о диапазоне 700 МГц, которой используется для аналогового вещания телеканалами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать варианты снятия ограничения на использование операторами связи для 5G так называемого цифрового дивиденда - диапазона 700 МГц, которой используется для аналогового вещания телеканалами. Об этом журналистам в кулуарах форума Finopolis сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Вчера этот вопрос обсуждался [на сессии по обсуждению стратегии отрасли связи], было дано поручение проработать разные варианты. Ну либо будет аукцион, который позволит определить справедливую компенсацию для вещателей, либо, второй вариант, эти частоты передадут в госкомпании. Поручение от главы правительства - да, проработать варианты и вернуться с каким-то решением", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда будет принято решение по снятию ограничения на использование диапазона операторами связи.

Шадаев рассчитывает, что договориться по этому вопросу с телевещателями получится до 1 марта 2024 года. "Пока два основных варианта: либо аукцион со справедливой компенсацией вещателям за отказ от частот, собственно, операторы будут торговаться, и тогда мы получим справедливую стоимость. Либо передача частот всех госкомпаний, которые уже обеспечат на условиях совместного использования операторами", - пояснил министр.

История вопроса

До сих пор операторам связи в России не выделили необходимые для развития 5G частоты, включая "золотой диапазон", который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне уже построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Несмотря на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь. При этом операторы связи считают, что без "золотого диапазона" развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение, в принципе, находится под вопросом.

В июле 2023 года Минцифры РФ представило военным свое предложение об использовании этого диапазона для развития сети связи стандарта 5G.

Шадаев в августе 2023 года сообщал, что Минцифры совместно с операторами обсудят вопрос снятия ограничения на использование так называемого цифрового дивиденда.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.