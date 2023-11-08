ММК просит взыскать с итальянской Danieli 27,3 млн евро

По заявлению комбината, спорные правоотношения возникли между ним и компанией из-за контракта NЕ249025 от 24 декабря 2012 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подал иск к итальянскому производителю оборудования для металлургии Danieli на €27,3 млн, следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно картотеке, Арбитражный суд Челябинской области принял соответствующий иск ММК о взыскании солидарно с ответчиков Danieli Centro Combustion S.p.A. (Италия), Danieli & C. Officine Meccaniche SPA (Италия) денежных средств в размере €27 328 069,70.

По заявлению ММК, спорные правоотношения возникли между ними и Danieli Centro Combustion из-за контракта NЕ249025 от 24 декабря 2012 года.

Предварительное заседание по иску назначено на 23 ноября.

ТАСС направил запрос в ММК.

О компании

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.

Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 79,76%. Остальные акции находятся в свободном обращении.