8 ноября, 12:20

В Литве отметили готовность восстанавливать порты Украины, чтобы там закрепиться

Генеральный директор Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас не уточнил, какими могли бы быть формы присутствия на украинской территории

ВИЛЬНЮС, 8 ноября. /ТАСС/. Литва готова принимать участие в восстановлении портов Украины с целью закрепиться в них в дальнейшем. Об этом в интервью агентству BNS заявил генеральный директор Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.

"Мы получили обращения украинской стороны с просьбой о подготовке документации для восстановления портовой инфраструктуры и возможного участия в восстановительных работах", - сказал он.

Клайпедский порт, по словам гендиректора, заинтересовался этой возможностью с прицелом на будущее. "Нашей целью, кроме того, чтобы прийти туда и что-то сделать, является присутствие на Украине в течение длительного периода", - отметил Латакас. Он не уточнил, какими могли бы быть формы этого присутствия. 

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