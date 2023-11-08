В Молдавии выразили надежду на снижение цен на газ и электроэнергию зимой

Как заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, это может произойти благодаря накопленным в хранилищах запасам

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии рассчитывают, что цены на газ и электроэнергию нынешней зимой снизятся на треть благодаря накопленным в хранилищах запасам. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в эфире молдавского телеканала TVR.

"Впервые в истории Молдавии мы вступаем в зимний сезон абсолютно безопасно, с долгосрочным договором на электроэнергию, с запасами газа практически на всю зиму. <…> Могу обещать, что цены, которые у нас будут этой зимой, примерно на 35% ниже, чем прошлой", - сказал министр. По его словам, "предстоящая зима однозначно будет легче, чем предыдущая, цены на газ будут на 35% ниже, а цены на электроэнергию на 30-35% ниже".

В Молдавии уже второй год действует режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировал в прошлом году акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства.

Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии на Молдавскую ГРЭС в Приднестровье. В сентябре Молдавская ГРЭС и молдавская государственная компания Energocom продлили контракт на поставку электроэнергии до конца 2024 года по цене в $66 долларов за 1 МВт⋅ч.