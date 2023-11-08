8 ноября, 12:30

"Северсталь" планирует нарастить в 2023 году производство стали до 11,3 млн тонн

Гендиректор предприятия Александр Шевелев отметил, что компания планирует нарастить свою долю на внутреннем рынке итогам года до 18%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Северсталь" по итогам 2023 года планирует увеличить выпуск стали до 11,3 млн тонн против 10,69 млн тонн по итогам 2022 года. Об этом сообщил ТАСС гендиректор "Северстали" Александр Шевелев на выставке "Металл-экспо".

Кроме того, он отметил, что компания планирует нарастить свою долю на внутреннем рынке итогам года до 18%. Глава "Северстали" напомнил, что сейчас компания выпускает около 90% продукции на внутренний рынок и лишь 10% идет на экспорт.

Ранее начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов сообщал, что по итогам 2023 года компания планирует нарастить производство примерно до 11,5 млн тонн.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год. 

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