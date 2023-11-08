8 ноября, 12:40

Кабмин утвердил обновленный список стран, где есть торгпредства России

Всего такие учреждения работают в 64 иностранных государствах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило обновленный перечень стран, где есть российские торгпредства. Всего такие учреждения работают в 64 иностранных государствах, следует из постановления, которое есть в распоряжении ТАСС.

Таким образом кабмин продолжает системную поддержку отечественных компаний, заинтересованных в экспорте своей продукции и услуг на зарубежные рынки. Благодаря обновленному списку российским компаниям будет проще оценивать перспективы работы на рынке той или иной страны, а также импортировать необходимую продукцию.

В 2020-2023 годах торговые представительства России открылись в шести государствах. Торгпредство РФ в Сирии появилось в 2020-м. В 2022-м российские торговые представительства начали работу на Филиппинах, в Мексике, Мьянме и Эфиопии. В 2023-м - в Нигерии. Все эти страны вошли в обновленный перечень.

Помимо поддержки отечественных экспортеров, работа российских торговых представительств в этих странах нацелена на развитие двухсторонней кооперации и расширение торговых связей.

Подписанное постановление необходимо для реализации сразу пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". 

Теги:
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