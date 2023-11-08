НСПК и "Открытая мобильная платформа" договорились о развитии СБПэй

Сотрудничество предусматривает работу по совершенствованию сервиса для "дальнейшего масштабирования использования на смартфонах на базе "Авроры", сообщил гендиректор НСПК Владимир Комлев

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) и "Открытая мобильная платформа" (ОМП, разработчик ОС "Аврора") договорились развивать платежные технологии, в том числе сервис СБПэй. Соответствующее соглашение в рамках форума Finopolis 2023 подписали гендиректор НСПК Владимир Комлев и глава ОМП Павел Эйгес.

Ранее стороны объявили о корректной работе прототипа приложения в среде российской мобильной операционной системы "Аврора".

"Сервис СБПэй стал первым платежным приложением, вошедшим в экосистему российской мобильной операционной системы "Аврора". В рамках сотрудничества мы с коллегами из ОМП продолжим работу по его совершенствованию для дальнейшего масштабирования использования на смартфонах на базе "Авроры". <…> Мы уверены, что партнерство будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности отечественных мобильных программных продуктов", - заявил Комлев.

Соглашение также предусматривает обмен опытом с целью формирования компетенций в области разработки мобильных приложений в стране и создания импортонезависимого технологического стека.

СБПэй - мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и интернете с использованием всех поддерживаемых в Системе быстрых платежей способов оплаты. Разработкой приложения занималась НСПК. СБПэй поддерживается на устройствах с ОС Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с версии 13. Платежи через приложение СБПэй выполняются с банковского счета пользователя, данные банковских карт в приложении не используются.