Холдинг Т1 запустил инструмент для анализа криптовалютных операций

Гендиректор компании Алексей Фетисов отметил, что решение сейчас охватывает 90% от общего объема криптовалютного рынка и отслеживает движение уже более 30 криптовалют

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Холдинг Т1 представил новое решение для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Разработка позволит регулировать операции и отслеживать движение средств, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Число пользователей цифровых активов уже сейчас превышает 14 млн человек. Вместе с этим увеличивается и количество преступных схем. […] Мы разработали отечественное решение для анализа и регулирования таких операций и уверены, что оно принесет пользу государству, бизнесу и обществу, в частности, поможет поддерживать финансовую стабильность и безопасность экономики", - отметил гендиректор холдинга Т1 Алексей Фетисов, слова которого приведены в сообщении.

Он подчеркнул, что решение сейчас охватывает 90% от общего объема криптовалютного рынка и отслеживает движение уже более 30 криптовалют.

В тексте отмечено, что "Инчейн" позволяет определять участников рынка и их контрагентов, выявлять реквизиты обменных пунктов криптовалюты, а также проводить расследования по движению средств. Решение разработано для подразделений, которые осуществляют мониторинг фиатных операций, связанных с оборотом активов в банковском секторе.

Более того, с помощью этого инструмента можно проверять транзакции на предмет легализации незаконных доходов. При этом одна из ключевых его возможностей - проверка легальности трансграничных переводов. В условиях международных ограничений разработка поможет выявлять криптовалюту с высоким уровнем риска и блокировать ее движение в другое государство.

О холдинге

Т1 - многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 года. Среди заказчиков Т1 - государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.