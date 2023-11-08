Международные резервы РФ в октябре выросли на 1,24%

Они составили $576,083 млрд

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 ноября 2023 года составили $576,083 млрд, что на 1,24% (или на $7,062 млрд) выше показателя на начало октября, говорится в сообщении ЦБ.

Валютные резервы за октябрь уменьшились на 0,26% - до $427,402 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах увеличилась за месяц на 5,82% и составила $148,680 млрд.

На 1 ноября 2022 года международные резервы РФ составляли $547,194 млрд.

В конце марта Банк России возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам РФ, которые до этого не раскрывались около года.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.