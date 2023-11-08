В России на создание морских курортов планируется привлечь более 1 трлн рублей

Будет создано свыше 61 тыс. новых рабочих мест, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание круглогодичных морских курортов в России предварительно превысит 1 трлн рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Президент России дал поручение создать новые морские курорты, которые смогут принять до 10 млн человек ежегодно в срок до 2035 года. Ключевой вопрос - это строительство современной туристической инфраструктуры. В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких курортов в семи субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более 1 трлн рублей, преимущественно это внебюджетные средства. Будет создано свыше 61 тыс. новых рабочих мест. Мультипликатор по этим проектам: на каждый вложенный рубль федеральных средств более 10 рублей внебюджетных инвестиций", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

В совещании также приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Гордеев. Участники мероприятия обсудили выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по созданию в стране круглогодичных морских курортов, рассказали в аппарате вице-премьера.

Масштабный проект "Пять морей и озеро Байкал" предполагает строительство курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Четыре из 10 проектов находятся на юге России, они могут быть интегрированы в общую программу развития этой макротерритории. Среди проектов - "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески", в том числе проект "Семейные курорты. Крымская Ривьера" в Республике Крым, расположенные на Черном море, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае, сообщили в аппарате Чернышенко.