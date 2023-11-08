Санкции Великобритании против РФ и переговоры о расширении ЕС. Главные события 8 ноября

Новые санкции Великобритании против РФ

Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Под рестрикции подпали:

"Красцветмет", Уральская горнодобывающая компания, золотодобывающие Nord Gold и Highland Gold Mining;

Российская национальная перестраховочная компания;

Российский союз промышленников и предпринимателей;

компании Paramount Energy & Commodities, Paloma Precious, Fly Bridge;

директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, жена предпринимателя Алексея Мордашова Марина, гражданин Швейцарии Франсуа Морон, бизнесмены Владислав Свиблов и Константин Струков и еще 15 физлиц.

Переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Молдавией, Украиной, Боснией и Герцеговиной о приеме в сообщество. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также предложила утвердить статус кандидата на вступление для Грузии. В случае положительного решения переговоры могут начаться в марте 2024 года.

Гибель депутата Филипоненко в Луганске

Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко погиб при подрыве автомобиля в Луганске. Покушение квалифицировали как теракт, следствие возбудило уголовное дело. Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство Филипоненко.

Объявление в розыск выдавшего oрдер на арест Путина судьи МУС

Судью Международного уголовного суда Серхио Херардо Угальде Годинеса, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск по уголовной статье. СК России ранее возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и других судей, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер. Они также объявлены в розыск.

Нападение в Люберцах

В Люберцах мужчина с ножом напал на женщину с подростком. Его задержал сотрудник службы судебных приставов. В результате ЧП женщина получила ранения, ей оказывается помощь. Нападавшего задержали со стрельбой и госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, мужчина подозревается в покушении на убийство двух человек.