В Саудовской Аравии произведут 50 тыс. электромобилей в ближайшие несколько лет

Несколько профильных компаний собираются начать строительство предприятий на территории королевства, рассказал министр инвестиций Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Не менее 50 тыс. электромобилей произведут в Саудовской Аравии в ближайшие несколько лет. Такой прогноз сделал министр инвестиций королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех в интервью агентству Bloomberg.

"У нас есть три производителя, которые специализируются на выпуске электромобилей: два глобальных инвестора и саудовская корпорация, действующая при поддержке Суверенного фонда Саудовской Аравии. Они скоро начнут строить свои предприятия, и в ближайшие несколько лет у нас появится не менее 50 тыс. электромобилей, которые будут полностью произведены и собраны на территории королевства", - заявил глава саудовского инвестиционного ведомства.

По словам аль-Фалеха, в Саудовской Аравии появится "автомобили с водородными двигателями и двигателями внутреннего сгорания". Он добавил, что несколько недель назад южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor заключила договор о строительстве своих предприятий в стране.

"Экономика Саудовской Аравии является крупнейшей экономикой в мире, которая пока не обладает собственным автомобильным производством. Поэтому думаю, что Его Величество наследный принц, который стремится привлечь в королевство глобальных инвесторов, хотел бы, чтобы Саудовская Аравия вложилась в сферу электромобилей", - сказал Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, отвечая на вопрос журналистки Bloomberg, ожидает ли он притока автомобилестроительных фирм в королевство в ближайшее время.