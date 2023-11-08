Гендиректором ГК "Дело" назначили Екатерину Ляхову

Она также сохранит должность директора по развитию бизнеса Росатома

Москва, 8 ноября. /ТАСС/. Акционеры группы компаний "Дело" договорились об изменениях в составе управления. Генеральным директором ГК "Дело" вместо Дмитрия Панькова станет директор по развитию бизнеса госкорпорации "Росатом" Екатерина Ляхова. При этом она сохранит текущую должность в корпорации, сообщается в пресс-релизе ГК "Дело".

Кроме того, президентом ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") вместо Виталия Евдокименко будет назначен Михаил Концерев. Соответствующие корпоративные процедуры будут проведены до конца ноября 2023 года, отмечается в пресс-релизе.

"Уверен, что высокий профессионализм, управленческие компетенции и глубокое знание компании помогут Екатерине Ляховой обеспечить решение всех стоящих перед ГК "Дело" задач, привнести в группу лучшие практики госкорпорации "Росатом". Рассчитываю, что опыт Михаила Концерева в проведении организационных и структурных изменений и понимание отраслевой специфики будут способствовать дальнейшему росту "Трансконтейнера" и развитию новых направлений деятельности, прежде всего в рамках перспективных транспортных коридоров", - отметил председатель совета директоров, основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарёв.

Екатерина Ляхова с 2011 года занимает различные руководящие должности в структурах Росатома, возглавляет совет директоров АО "Атомэнергопром", с 2019 года входит в совет директоров ООО "УК "Дело", с 2022 года - в совет директоров ПАО "Трансконтейнер".

Михаил Концерев с 2019 года возглавлял ООО "Управляющая компания Группа ВГС", которая специализируется на управлении активами в сфере ремонта и технического обслуживания железнодорожного подвижного состава РЖД.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Компании группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении.