Девять мостов и переправ отремонтируют в Липецкой области в 2024 году

По данным губернатора Игоря Артомонова, всего в 2023 году в регионе ремонтируют 21 переправу

ЛИПЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Девять мостов и переправ отремонтируют в Липецкой области в течение следующего года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, комментируя завершение реконструкции моста в Чаплыгинском районе области.

"Всего в текущем году ремонтируется рекордное количество переправ - 21, три из них уже сданы, еще девять планируется принять в эксплуатацию до конца года, работа же на остальных будет закончена в будущем году", - сказал Артамонов. Он напомнил в этой связи, что последние годы в регионе "проводится большой объем ремонтных и строительных дорожных работ с привлечением колоссальных федеральных средств". "Качество магистралей значительно улучшается. Будем стараться не снижать темп и в будущем", - заверил Артамонов.

Что же касается объекта в Чаплыгинском районе, то расположен он на дороге, ведущей к селу Буховое и пересекает реку Хавенку. По данным пресс-службы областного правительства, новый высоководный мост возведен рядом со старым, по которому пока еще идет движение.

"Прежнюю переправу соорудили несколько десятилетий назад хозспособом, она не отвечала нормативным требованиям, а однажды даже сломалась под весом лесовоза, ее закрывали и срочно укрепляли", - отметили в пресс-службе. Новый мост имеет три пролета по 15 м каждый.