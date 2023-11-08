Российский национальный павильон открылся в Шэньяне

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина отметила, что открытие павильона предоставит китайским потребителям возможность познакомиться с качественными товарами из России

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Российский национальный павильон впервые открылся в торговом центре Шэньяна - главного города провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай). Проект запущен Первым русским парком в Китае совместно с бондовой зоной "Цзиньхай" (город Шэньян).

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, российские дипломаты, сотрудники управления коммерции провинции Ляонин и представители властей района Ляочжун.

"Открытие павильона предоставит китайским потребителям возможность познакомиться с качественными товарами из России", - сказала на церемонии открытия Никишина. Генеральный директор РЭЦ подчеркнула, что российским компаниям доступен широкий набор мер поддержки при выходе на китайский рынок - от целевого поиска партнеров и страхования поставок до участия в выставках под брендом "Made in Russia" и размещения своей продукции в павильоне российской продукции АПК в Шанхае.

Генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко отметил существенный рост товарооборота Ляонина с Россией. По его словам, все большую популярность приобретают отечественные продукты питания и товары широкого потребления, хоть основу российского экспорта в регион по-прежнему составляет сырье.

В рамках мероприятия Никишина встретилась с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном и губернатором провинции Ли Лэчэном. Они обсудили перспективы сотрудничества в области торговли, инвестиций и логистики. Внимание, в частности, было уделено наращиванию поставок в Россию местной продукции машиностроения и легкой промышленности, формированию в провинции хаба для транзита российских товаров в другие регионы КНР.

В павильоне представлен широкий ассортимент российских продуктов производства компаний-резидентов Первого русского парка, оборудованы специальная зона для подписания контрактов между российскими и китайскими партнерами, дегустационный зал и площадка для проведения прямых трансляций в социальных сетях и на онлайн-маркетплейсах.