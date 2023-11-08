Шадаев заявил о росте выручки российских разработчиков САПР вдвое за два года

Она составила более 14 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Отечественные разработчики систем автоматизированного проектирования (САПР) для промышленности удвоили свою выручку за два года, и она составила более 14 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил в кулуарах форума Finopolis министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"У нас вчера была стратегическая сессия по PLM-разработчикам (Product Lifecycle Management - системы управления жизненным циклом продукта), российским САПРам, была. Мегафакт, что за два года наши российские разработчики САПРов - это системы автоматизированного проектирования - для промышленности удвоили свою выручку. И она превысила 14 млрд рублей", - сказал Шадаев.

Он напомнил, что выручка отечественных разработчиков САПРов по итогам 2021 года была 7,3 млрд рублей, и им принадлежала где-то 1/3 отечественного рынка. "По нашим прогнозам, в 2024 году рынок несмотря на то, что ушли зарубежные поставщики, которые занимали 2/3 рынка в 2021 году, превысит 24 млрд рублей", - добавил министр.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.